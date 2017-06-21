Гройсман рассказал, куда пойдут 24 миллиарда гривень от перевыполнения доходов бюджета

Кабинет министров направит дополнительные средства в размере 24 млрд грн, полученные от перевыполнения государственного бюджета по доходам, на финансирование субсидий, программы «Доступные лекарства», на дороги и потребности обороны.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«У нас есть дополнительные средства от роста экономики и детенизации в размере 24 млрд грн. Мы направляем эти средства на необходимые потребности», - сказал премьер.

По его словам, правительство планирует направить эти средства, в частности, 14 млрд грн на финансирование субсидий, 200 млн грн дополнительно на финансирование программы «Доступные лекарства», на дополнительную медицинскую субвенцию в размере 400 млн грн, на академию медицинских наук – 500 млн грн, на фонд энергоэффективности дополнительно 100 млн грн, на дополнительные расходы по министерствам обороны и внутренних дел.

«Отдельно хочу сказать, что мы будем реализовывать ряд проектов и выделять дополнительное финансирование: таких, как дорога Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев. Мы выделяем почти 800 млн грн для начала реконструкции этой важной дороги», - сказал Гройсман.

Кроме того, правительство выделит на приобретение детского ангиографа 60 млн грн.

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Глава правительства также сообщил, что 280 млн грн будет направлено на выплату заработных плат шахтерам и 100 млн грн на обеспечение безопасности шахтеров.

Как отметила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе презентации соответствующего постановления правительства, Кабмин предлагает внести изменения в госбюджет на 2017 год в части доходов общего бюджета.

«Мы предлагаем по общему фонду увеличить доходы на 25 млрд грн, в том числе за счет налога на сборы и доходы физических лиц, НДС с везенных на территорию Украины товаров, рентной платы на нефть и газ и чистой прибыли за счет перевыполнения по поступлениям дивидендов от НАК «Нафтогаз Украины», в тоже время есть ряд сокращений», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия 2017 года ожидает роста налоговых поступлений на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 355,1 млрд грн.

По информации ГФС, рост налоговых поступлений по итогам января-мая 2017 года составил 300,3 млрд грн, что на 28%, или на 65 млрд грн, больше показателей аналогичного периода прошлого года.