МинАПК: урожай озимой пшеницы может составить более 20 млн. тонн

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК. Министр также, что на сегодня 93-94% посевов озимых культур, в том числе, и озимого рапса, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

По словам Ю.Мельника, в прошлом году изменилась структура озимого зернового клина, в частности, почти на 300 тыс. га сократились посевы озимой пшеницы, при этом, существенно выросли посевы озимого ячменя.

«Посевы озимой пшеницы 6,3 млн. га, которые сегодня в удовлетворительном и хорошем состоянии… если посчитать по показателям средней урожайности, то это может быть 18-20 млн. тонн и больше валового сбора, а внутреннее потребление в Украине – 6-7 млн. тонн», - отметил министр. При этом он добавил, что такая коррекция структуры озимого клина является сознательной и правильной.

Кроме того, по информации МинАПК. на сегодняшний день в Украине посеяно более 80 тыс. га яровых.

«На сегодня 5-7 областей реально вошли в посевную кампанию. Более 80 тыс. га яровых зерновых уже посеяно. Более половины ярового клина посеяно в АР Крым, я думаю, что там посев ранних яровых будет завершен до конца текущей недели», - сказал министр.

По его словам, аграрии полностью обеспечены семенами яровых культур. Также правительство проводит работу по обеспечению стабильной ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.

«Есть основания говорить, что весенние полевые работы будут проведены вовремя», - сообщил министр.

Также, по информации Ю.МЕЛЬНИКА, 1,8 млн. га озимых культур подкормлено.

По оценкам Минагрополитики, в целом площади под зерновыми (с учетом озимых и яровых культур) в текущем году составят 15-16 млн. га, а общая площадь посевов всех культур составит около 27 млн. га.

По расчетам МинАП, увеличатся площади посева ячменя, бобовых культур. Площадь посев сахарной свеклы может также увеличиться при выполнении правительством обещаний, данных этой отрасли, отметил министр.