"Дискуссия переносится в Раду": Кабмин направил депутатам пакет законопроектов по пенсионной реформе

Кабинет министров Украины направил на рассмотрение Верховной Рады доработанный с учетом предложений Национального совета реформ при президенте пакет законопроектов по пенсионной реформе.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

При этом, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, предложения Национального совета реформ были учтены в полном объеме.

«Я подчеркиваю, все предложения Национального совета реформ были учтены», - сказал Рева.

В то же время вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что предложения Нацсовета в пакете законопроектов были учтены не полностью.

«Я так понимаю, дискуссия переносится в Раду. Думаю, парламент примет правильные решения», - подчеркнул Розенко.

Позднее Рева сообщил, что одобренные законопроекты не учитывают предложение Нацсовета реформ перенести с 2018 на 2020 год введение минимального страхового стажа в 25 лет для выхода на пенсию, поскольку правительству было поручено «изучить возможность переноса» и после консультаций с заинтересованными сторонами Кабмин решил не переносить сроки. При этом все остальные предложения Нацсовета были учтены.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложенная правительством пенсионная реформа позволит на протяжении 7-10 лет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.

Президент Украины Петр Порошенко 16 июня внес свои предложения к правительственному проекту пенсионной реформы.

В частности, глава государства предложил перенести введение требования минимального страхового стажа с 2018 на 2020 год. Кроме того, осовременивание пенсий будет касаться военнослужащих и «чернобыльцев». Также президент предложил уменьшить максимальный размер единого социального взноса с 25 минимальных заработных плат, как это предусмотрено в законопроекте, до 15. При этом президент подчеркнул необходимость проведения осовременивания пенсий не только в 2018 году, но и в 2019-м, а также в 2020 году.

Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.