"Дискуссия переносится в Раду": Кабмин направил депутатам пакет законопроектов по пенсионной реформе
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, предложения Национального совета реформ были учтены в полном объеме.
Кабинет министров Украины направил на рассмотрение Верховной Рады доработанный с учетом предложений Национального совета реформ при президенте пакет законопроектов по пенсионной реформе.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
При этом, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, предложения Национального совета реформ были учтены в полном объеме.
«Я подчеркиваю, все предложения Национального совета реформ были учтены», - сказал Рева.
В то же время вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что предложения Нацсовета в пакете законопроектов были учтены не полностью.
«Я так понимаю, дискуссия переносится в Раду. Думаю, парламент примет правильные решения», - подчеркнул Розенко.
Позднее Рева сообщил, что одобренные законопроекты не учитывают предложение Нацсовета реформ перенести с 2018 на 2020 год введение минимального страхового стажа в 25 лет для выхода на пенсию, поскольку правительству было поручено «изучить возможность переноса» и после консультаций с заинтересованными сторонами Кабмин решил не переносить сроки. При этом все остальные предложения Нацсовета были учтены.
Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложенная правительством пенсионная реформа позволит на протяжении 7-10 лет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.
Президент Украины Петр Порошенко 16 июня внес свои предложения к правительственному проекту пенсионной реформы.
В частности, глава государства предложил перенести введение требования минимального страхового стажа с 2018 на 2020 год. Кроме того, осовременивание пенсий будет касаться военнослужащих и «чернобыльцев». Также президент предложил уменьшить максимальный размер единого социального взноса с 25 минимальных заработных плат, как это предусмотрено в законопроекте, до 15. При этом президент подчеркнул необходимость проведения осовременивания пенсий не только в 2018 году, но и в 2019-м, а также в 2020 году.
Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.