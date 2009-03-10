Инфляцию в феврале замедлили сокращение импорта и потребления

Замедление инфляции в феврале связано с сокращением импорта и снижением уровня потребления, которое стало следствием кредитного кризиса. Так прокомментировал УНИАН обнародованную Госкомстатом информацию об инфляции в феврале директор аналитического департамента Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ.

"Неудивительно, что основным двигателем инфляции в прошлом месяце оказались цены на продукты питания и безалкогольные напитки, которые в среднем выросли на 1,4% и составляют около 50% корзины индекса потребительских цен", - сказал А.МИРЗАЗАДЕ. Он также отметил, что тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,7%, в то время как цены на транспортные и здравоохранительные услуги поднялись на 7,2% и 5,2% соответственно.

"Мы ожидаем небольшого ускорения инфляции в марте-апреле, поскольку введенная на прошлой неделе 13%-ая импортная пошлина должна оказать инфляционное влияние на цены импортируемой продукции", - сказал аналитик. В то же время, по его словам, эту пошлину могут отменить, поскольку ее введение противоречит подписанным Украиной в 2008 году договорам с Всемирной торговой организацией. "Мы сохраняем прогноз инфляции на 2009 г. на уровне 12,4%", - отметил А.МИРЗАЗАДЕ.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в феврале 2009 года составила 1,5%.

Согласно данным, обнародованным Государственным комитетом статистики Украины, темп роста потребительских цен в минувшем месяце снизился почти вдвое по сравнению с январем 2009 года (инфляция в январе - 2,9%). Индекс потребительских цен за два месяца 2009 года составил 104,4%.

Инфляция в феврале 2009 года в годовом измерении (к соответствующему месяцу прошлого года) также снизилась, составив 20,9%. В январе этого года данный показатель равнялся 22,3%.