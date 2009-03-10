Россия временно отказалась от 3-х летнего планирования бюджета

Правительство РФ временно отказывается от трехлетнего бюджетного планирования, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на брифинге по итогам заседания президиума правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Второй блок поправок (в Бюджетный кодекс РФ - ред.) связан с тем, что мы предложим признать утратившим силу бюджет 2010 и 2011 года. То есть мы в этих изменениях делаем в связи с кризисом переходный период - трехлетний бюджет, ныне существующий, становится снова однолетним", - сказал Кудрин. По словам Кудрина, несмотря на признание утратившими силу бюджетов 2010 и 2011 годов, не будут отменены заключенные в их рамках долгосрочные контракты и инвестиционные проекты. "Есть целевые программы, рассчитанные на 3-5 лет, контракты заключаются на все годы действия целевых программ, и такой порядок будет сохранен", - сказал Кудрин