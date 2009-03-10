Курс рубля снизился в феврале 2009г. на 5,5%

В России реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в феврале 2009г. снизился по сравнению с январем 2009г. на 5,5%, говорится в материалах ЦБ РФ, сообщает РБК.

По данным Центробанка, реальный курс рубля к доллару за февраль 2009г. снизился на 10,9%, к евро - на 5,5%. Номинальный эффективный курс рубля за февраль 2009г. снизился на 6,7%. Номинальный курс рубля к доллару снизился на 12%, к евро - на 7,3%.

При этом в январе снижение реального эффективного курса рубля в январе 2009г. составило 7,4%, к евро - на 8,1%. Номинальный эффективный курс рубля за январь 2009г. снизился на 9,6%. Номинальный курс рубля к доллару снизился на 10,6%, а к евро - на 10,4%.

Тем временем, по данным Министерства экономического развития (МЭР), реальное ослабление рубля к доллару за январь 2009г. составило 9%. К европейской валюте ослабление рубля составило 7,5%, к английскому фунту стерлингов - 4,4%, к швейцарскому франку - 10,4%, к японской иене - 9,3%.