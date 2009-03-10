Румыния попросила в МВФ 7-10 млрд. евро кредита

В условиях резкого ухудшения экономической ситуации Румыния обратилась за финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ). Как сообщают "Подробности", правительство страны направило соответствующее официальное уведомление Европейской комиссии с целью начала переговоров с МВФ о предоставлении Румынии среднесрочного кредита не более чем на 2 года, который поможет ей избежать финансового и экономического дефолта.

Наряду с этим румынские правительственные источники уточнили, что оказание подобной финансовой помощи (речь идет о 7-10 миллиардах евро) никак не повлияет на проведение радикальных реформ в экономике, финансовой, налоговой и социальной сферах, которые начало новое правительство страны, возглавляемое премьер-министром Эмилем Боком.

Министерство общественных финансов и Национальный банк Румынии уже провели ряд консультаций с представителями Европейской комиссии, МВФ и других международных финансовых организаций об оказании финансовой помощи.

На этой неделе в Бухарест прибывает специальная комиссия МВФ, которая после двух недель работы примет окончательное решение о предоставлении займа Румынии.