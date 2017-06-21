В СМИ попал отчет Приватбанка за 2016 год (документ)

В распоряжении сайта dubinsky.pro оказался аудированный компанией Ernst & Young годовой отчёт Приватбанка за 2016 год.

В этом отчете указано, что объём инсайдерских кредитов банка на момент национализации составлял 8.8 млрд гривен.

Также в отчете говорится о том, что за 2016 банком были выданы 10,3 млрд гривен связанным сторонам, а погашено ими же за этот период - 49,4 млрд гривен.

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На 31 декабря 2016 года, после национализации, уровень связанных с новым собственником (Минфин, государство Украина) кредитов - превысил 48%.

Данный отчёт является официальным, и скреплён печатями национализированного Приватбанка и аудиторской компании EY.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало со ссылкой на источник в НБУ и некие документы информацию о 99.4% инсайдерских кредитов в портфеле Приватбанка.

Однако, исходя из публикуемого отчёта, складываться впечатление, что чиновники НБУ и в этот раз обманули журналистов, отмечает dubinsky.pro.