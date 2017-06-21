Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 75 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 34 банков в своем управлении на общую сумму 75,31 миллиона гривень.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, в том числе реализованы права требования по кредитам на 37,92 миллиона гривень и основные средства банков на 36,12 миллиона гривень.

На этой неделе Фонд намерен продать активы 49 банков на общую сумму 7,776 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня 2017 года составил 12,872 миллиарда гривень, что на 90 миллионов гривень, или на 0,7%, ниже показателя на 1 мая.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень, в том числе почти 3,2 миллиарда гривень – от реализации активов. В этом году Фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.