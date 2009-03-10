Официальный курс НБУ: доллар на месте, евро подрос

Доллар - 7,7, евро – 9.84 грн.

Официальный курс НБУ на 11.03.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 984.2910 грн.; 10 RUR – 2.1719 грн. Согласно информации официального сайта НБУ, на 11 марта Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 10 марта – 770.0000) 100 EUR – 984.2910 (на 10 марта – 974.6660) 10 RUR – 2.1719 (на 10 марта – 2.1546)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter