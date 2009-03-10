Украина официально запросила у РФ кредит на 5 млрд. долл.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко официально запросила у России кредит объемом 5 миллиардов долларов, сообщил во вторник вице-премьер - министр финансов Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

"Мы проводим консультации с сотрудниками министерства финансов Украины", - сказал Кудрин на брифинге. "Пока никаких решений не принималось", - добавил он, подтвердив, что запрос от украинского правительства поступил на сумму 5 миллиардов долларов. Кудрин отказался комментировать шансы получения этого кредита сославшись на то, что переговоры только начались. Отвечая на вопрос о запланированных кредитах странам ближнего зарубежья, Кудрин сказал, что Белоруссии, уже получившей кредит в 0,5 миллиарда долларов, будет перечислен второй транш на аналогичную сумму. Однако эта транзакция будет осуществлена после принятия изменений в бюджет. "Вторые 500 миллионов долларов также будут предусмотрены", - отметил вице-премьер.