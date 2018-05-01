Принуждение к взятке. Как украинская таможня наказывает за отказ платить отступные

Едва ли не каждый день Служба безопасности сообщает о задержании при получении взятки в том или ином регионе сотрудника таможенной службы. Не всегда это проходит гладко, как и 16 июня на окраине Киева, возле крупного ТРЦ. Тогда при задержании очередного коррупционера - главного государственного инспектора Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Увидев правоохранителей, подозреваемый попытался скрыться на собственном автомобиле, но спровоцировал масштабное дорожно-транспортное происшествие.

История этого вопроса прозаична. Сотрудник таможни потребовал семь с половиной тысяч долларов от импортера бытовой техники за обещание не создавать искусственных препятствий при растаможивании товара. Бизнесмен сообщил об этом СБУ и таможенника взяли при получении взятки. Проведя обыск в доме и на рабочем месте подозреваемого, оперативники изъяли, согласно сообщению СБУ, большое количество валюты, а также записи о поступлении сумм от компаний-импортеров.

Однако кроме вымогания взятки, есть более изысканные методы для получения выгоды. В таких схемах таможенники задействуют карманные брокерские компании, а к «неподдающимся» применяется система фальсификации или толкования по-своему усмотрению исследований, проведенных лабораторией Государственной фискальной службы. Шантажируют изысканно - от угроз конфисковать товар до попыток увеличить ставки таможенных сборов.

Собственно, такой набор инструментария таможенники применили к компании «Викос», официальному дистрибутору известной немецкой фирмы VAN HEES, занимающейся производством пищевых добавок и специй с последующим их экспортом в 70 стран мира.

Как метла по-новому замела

Компания «Викос» работает в Украине с 1994 года. Поставляет немецкие пищевые добавки и специи, используемые в отечественной мясоперерабатывающей промышленности. Продукция VAN HEES соответствует всем действующим международным стандартам.

«Мы работаем более чем в 70 странах мира больше 70 лет. Компания VAN HEE, говоря автомобильным языком, на своем рынке если не Ferrari, то точно «Мерседес». Продукция наша никогда не ставилась под сомнение, фирма сертифицирована по всем самым современным и сложным сертификатам», - заявил УНИАН главный менеджер по экспорту, технолог компании VAN HEES Юрий Черноус.

Компания никогда не скрывала, что в составе ее добавок есть экстракт мускатного ореха, который, в свою очередь, содержит в пределах нормы прекурсор «сафрол».

«Так природа распорядилась. Сафрол есть в мускатном орехе, точно также, как синильная кислота - в миндальном орехе или в абрикосовых косточках», - рассказывает директор компании «Викос» Виктор Собец, уточняя при этом, что в добавках содержится сафрол в объеме 6 мг/кг, а европейские стандарты разрешают в мясных изделиях содержание сафрола в количестве 15 мг/кг.

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Наличие сафрола в мускатном орехе – общедоступные факты. Неудивительно, что к «Викосу» за все 24 года работы в Украине со стороны таможенных органов никогда не было вопросов – растаможка на расположенном в Киевской области таможенном посту «Южный терминал» всегда проходила вовремя и без задержек.

Но все изменилось с сентября 2016 года, когда начальником отделения таможенного поста «Южный терминал» был назначен Виктор Васильев.

«Через неделю после его назначения таможенники уже более тщательно подошли к проверке груза. Даже использовали служебную собаку для поиска наркотиков. Ничего не нашли, но задержали груз на три дня», - вспоминает Собец.

После этого случая Васильев предложил руководству «Викоса» сменить брокерскую компанию - мол, это позволит избегать проблем с грузом в будущем.

«В подтверждение того, что просьба неслучайна, Васильев отправляет руководству «Викоса» СМС со своего телефона со словами – «Николай Викторович собирается в командировку, звоните пораньше», - рассказывает представляющий интересы «Викоса» адвокат Владимир Тарасюк.

Николаем Викторовичем оказался руководитель брокерской компании «Инвекта».

«Мы воспользовались предложением, обратились к новому брокеру. Но тот сказал, что его услуги вместо 800 гривен будут стоить 20 тысяч гривен, но зато не будет проблем с растаможкой товара. Новый брокер открыто сообщил, что половина суммы не будет нигде фиксироваться, поскольку предназначена новому руководству таможенного поста», - добавил адвокат.

Разумеется, «Викос» не мог согласиться на такое предложение - многократное повышение цены растаможки фактически ставит крест на бизнесе. Покупать добавки и специи по явно завышенным ценам мясоперерабатывающая отрасль не станет.

Кордебалет от таможни

После отказа перейти на «дорогое обслуживание» наступила пауза. Потирать руки таможенники стали 28 марта 2017 года, когда в адрес «Викоса» на таможенный пост «Южный терминал» поступила очередная партия товара.

Во время заезда на пост машины с грузом таможенники сыграли на неосведомленности водителя. Они предложили ему находящийся в кабине автомобиля небольшой ящик с 17 образцами новых пищевых добавок перенести в грузовой отсек. А когда он это сделал – обвинили в контрабанде товара, а на партию груза – задержали.

Кроме того, таможенники решили взять пробы и проверить товар на наличие в нем наркотиков, прекурсоров и отравляющих веществ. И здесь наступает очень интересный момент. Во время отбора для исследования образцов пищевых добавок – то ли умышленно, то ли по неосторожности – происходит неправильная маркировка образцов.

Первое, что делает лаборатория Государственной фискальной службы, - сообщает, что проверенные образцы добавок не отвечают заявленным сертификатам, но это вполне объяснимо. Особенно с учетом предположения самой лаборатории - несоответствие внешнего вида образцов и их качественного состава заявленным сертификатам и описаниям могло стать следствием ошибки при маркировке.

Но куда более сногсшибательный последующий вывод лаборатории ГФС. Со ссылкой на научную литературу она «открыла Америку», сообщив - поскольку в продукции есть мускатный орех, то значит должен быть сафрол. Однако сколько его точно в добавках – а это главный вопрос – ответить не может.

«И неудивительно. Ни одна лаборатория в Украине не может определить точное количество сафрола, поскольку для этого нужен образец, то есть сам сафрол. А его нет в наличии. Именно этим и объясняется отсутствие в заключении хромотограммы проведенного исследования», - пояснил адвокат Тарасюк.

Но, пожалуй, самое интересное то, что сафрол, в ввозе которого обвиняют «Викос», является жидкостью, в то время как продукция немецкой компании представлена в виде сухого порошка.

В целом, заключение лаборатории ГФС так невнятно составлено, что создается впечатление, будто немецкая компания все годы выпускает не пищевые добавки и специи, а специализируется на производстве наркотиков.

Кручу-верчу, запутать хочу

Получив заключение лаборатории и ввиду нежелания компании «Викос» пойти на попятную, таможня продолжает гнуть свою линию. 24 апреля главный инспектор Киевской таможни Мельник, не имея на руках заключения о том, сколько же грамм сафрола содержится в добавках, принимает решение – товар арестовать, а в отношении директора Собца составить административный протокол о нарушении таможенных правил.

Более того, вместо извинений за неправильную маркировку отобранных для экспертизы образцов пищевых добавок таможня шантажирует «Викос» изменением таможенной ставки – с «0» на «10» и необходимостью доплаты в бюджет сумм за время деятельности компании.

«Умышленная задержка груза, манипуляции с экспертизами, шантаж повысить таможенную ставку – все это говорит о желании главы «Южного терминала» Васильева любой ценой наказать компанию «Викос» за непослушание, чтобы другим было неповадно», - резюмирует адвокат Тарасюк.

«Все что делают таможенники – абсурд, безграничный цинизм и изысканное беззаконие. Нелегко бороться с невежеством и беззаконием», - подчеркивает директор «Викоса».

Между тем, Собец признался – в конце мая его впервые посетила мысль, что нужно идти договариваться с таможней. Но, находясь в родных местах, в Волынской области, он встретил знакомого, родственник которого погиб на Майдане – во время Революции достоинства.

Узнав, что я собираюсь идти на поклон, с сожалением произнес: «А мой племянник погиб на Майдане. Молодой был».

«И так мне стыдно стало, - рассказал Собец. - После этого мы решили – сдаваться не будем. Никто договариваться с коррупционерами не станет».

Компания «Викос» уже обратилась в СНБО, подала заявление в СБУ, указав на противоправные действия со стороны руководства таможенного поста «Южный терминал», а VAN HEES проинформировала об инциденте посольство Германии в Украине.

Кроме того, VAN HEES, которая всегда сохраняет контрольные образцы отправляемых на экспорт товаров, передала на экспертизу в Ганновере образцы продукции из партии, которая сейчас находится под арестом в «Южном терминале» и к качеству которой имеют претензии украинские таможенники. Так вот, независимая экспертиза установила – сафрол в образцах продукции находится в пределах нормы.

В середине июня «Викос» обратилась с жалобой на действия таможни к бизнес-омбудсмену. Инспектор Совета бизнес-омбудсмена Владимир Куценко заявил УНИАН, что сейчас не может подробно комментировать данный конфликт, но оптимистически смотрит на его разрешение в пользу компании «Викос», сославшись на итог аналогичного бизнес-конфликта, поводом для которого также стали обвинения в ввозе сафрола.

«Я не могу раскрывать детали и чего касалась эта жалоба, но очень она похожа. Она была разрешена успешно для того, кто подал жалобу», - сказал он.

При этом представитель бизнес-омбудсмена с сожалением констатировал - Государственная фискальная служба и особенно таможня пасут задних в деле реформ, зато лидируют по количеству претензий со стороны бизнеса, который, кстати, из-за этого несет значительные убытки, а государство теряет инвестиционную привлекательность в глазах западных партнеров.

Николай Бабич