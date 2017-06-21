Пенсионная реформа: минимальный страховой стаж в 25 лет хотят ввести с 2018 года
Президент предлагал перенести введение нормы о минимальном страховом стаже в 25 лет для выхода на пенсию на 2020 год.
Доработанный пакет законопроектов по пенсионной реформе не предусматривает перенос введения минимального страхового стажа с 2018 на 2020 год, как было предложено Национальным советом реформ при президенте Украины, сообщил министр социальной политики Андрей Рева на брифинге в Киеве.
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Перенесение введения нормы о минимальном страховом стаже в 25 лет для выхода на пенсию на 2020 год в перспективе увеличивало бы срок достижения бездефицитности Пенсионного фонда. При этом изменение базового параметра пенсионной реформы потребовало бы дополнительного согласования для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
«Перенос введения минимального страхового стажа с 2018 на 2020 год, я, кстати комментировал перед Администрацией президента, что правительство это рассмотрит. Правительство рассмотрело этот вопрос с другими заинтересованными сторонами, и было принято следующее решение, что начало увеличения страхового стажа будет происходить так, как это предусмотрено правительственным законопроектом, с 1 января 2018 года», - сказал Рева.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины направил на рассмотрение Верховной Рады доработанный с учетом предложений Национального совета реформ при президенте пакет законопроектов по пенсионной реформе.