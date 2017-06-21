Фискальная служба ожидает роста налоговых поступлений почти на 28%

Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия ожидает роста налоговых поступлений на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте службы со ссылкой на слова и.о. главы ГФС Мирослана Продана.

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Он отметил, что украинские налогоплательщики в последнее время демонстрируют высокий уровень добросовестности в уплате налогов.

"В течение 2017 отмечается тенденция к ежемесячному перевыполнению, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, показателей сбора поступлений в общий фонд государственного бюджета. Так, в первом полугодии ожидаются поступления в размере 355,1 миллиарда гривень, что на 27,7%, или на 77,1 миллиарда гривень, превышает соответствующий показатель прошлого года", - сказал Продан.

По его словам, важной новацией этого года, которая одобрительно воспринята и положительно оценена бизнесом, стало внедрение электронного реестра возмещения НДС.

"Благодаря прозрачности процесса возмещения практически исчезли все спорные моменты. Почти все суммы возмещаются по результатам камеральной проверки в течение 30 дней. В частности, в мае при заявленных к возмещению 9,8 миллиарда гривень плательщикам оперативно было возвращено 9,3 миллиарда гривень. Это свидетельствует о том, что проблему возмещения НДС мы наконец сняли", - сказал Продан.

Он отметил, что на очереди решение вопроса по возврату переплаты прошлых периодов по налогу на прибыль и невозмещенных остатков НДС.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной фискальной службы, рост налоговых поступлений по итогам января-мая 2017 года составил 300,3 миллиарда гривень, что на 28%, или на 65 миллиардов гривень, больше показателей аналогичного периода прошлого года.