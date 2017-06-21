Нацбанк хочет ввести фиксированный патентный сбор для обменников

Национальный банк считает целесообразным ввести в Украине фиксированный патентный сбор для пунктов обмена валют вместо налога на прибыль, что будет способствовать детенизации наличного валютного рынка и росту поступлений в государственный бюджет.

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Об этом написал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз на своей странице в соцсети Facebook.

"Некоторые лидеры рынка показывают мизерную прибыль 400-500 гривень в год с одного обменника. Всего-навсего. Фиксированный патентный сбор вместо налога на прибыль должен изменить эту ситуацию: показать реальные объемы рынка и увеличить поступления в бюджет", - пояснил Бевз.

По его словам, проведенный регулятором анализ рынка обмена валют показал, что "легальный" рынок обмена валют небанковских финансовых учреждений в мае 2017 года вырос до 250 миллионов долларов с 9 миллионов долларов в декабре 2016 года, чему способствовала отмена двух ограничений: 2-процентного сбора в Пенсионный фонд с покупки наличной валюты и ограничения на покупку наличной валюты в пределах эквивалента 12 тысяч гривень в одни руки в день.

"Продолжение следует. Наша задача – рост конкуренции на рынке. Уже сегодня 30 игроков, два года назад было не более 5", – подчеркнул Бевз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2017 года провел 260 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 30 нелегальных обменников. Информацию о выявленных нелегальных обменниках Нацбанк передал в правоохранительные органы.

По состоянию на 1 апреля 2017 года генеральные лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций имели 29 небанковских финучреждений и национальный оператор почтовой связи "Укрпочта".