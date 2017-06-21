Кабмин хочет отменить декларирование украинцами ценностей и имущества за рубежом

Кабинет министров предлагает отменить требование по декларированию резидентами валютных ценностей и другого имущества, которое находится за пределами Украины, в Национальном банке, исключив соответствующую норму из Декрета о системе валютного регулирования и валютного контроля.

Об этом говорится в правительственном законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту №6590, указом президента "О неотложных мерах по возврату в Украину валютных ценностей, незаконно находящихся за ее пределами" установлена обязательность декларирования еще и налоговым органам, при этом декларация о валютных ценностях и справка о проведении декларирования отсутствуют в перечне документов для таможенного оформления.

"В современных условиях декларирование субъектами предпринимательской деятельности Украины принадлежащих им валютных ценностей, находящихся за пределами страны, и получение справок о проведении декларирования валютных ценностей превратилось в дополнительную бюрократическую формальность", - отмечается в документе.

Авторы законопроекта отметили, что документ согласован с Национальным банком, Министерством экономического развития и торговли и Министерством юстиции, а реализация его положений будет способствовать дерегуляции и созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода в 2016 году в 7 раз превысил объем переводов за пределы страны. В частности, за год в Украину поступили средства в эквиваленте 2,488 миллиарда долларов США, за пределы Украины – эквивалент 352 миллионов долларов США, в пределах Украины – 3,671 миллиарда долларов.