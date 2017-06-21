Ликвидацию "Омега Банка" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, как и годом ранее, продлил процедуру ликвидации "Омега Банка" еще на 1 год - до 5 июля 2018 года включительно.

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Как сообщается на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Артема Караченцева.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Омега Банка" в июле 2015 года. Со 2 марта, когда регулятор признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших "Дельта Банк" и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк", в "Омега Банке" работала временная администрация.

"Омега Банк" (ранее - "Сведбанк") работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших банков по активам. В апреле 2013 года была завершена сделка по приобретению Лагуном контрольного пакета акций "Сведбанка", после чего банк продолжил работу под названием "Омега Банк".