Доллар в мире колеблется

Курс доллара на азиатских торгах в среду снижался относительно основных мировых валют, поскольку интерес инвесторов к стабильной американской валюте ослаб в связи с ралли на Уолл-стрит, вызванном сообщением банка Citigroup о полученной в течение первых двух месяцев 2009 года прибыли. Однако вскоре наметился перелом, и курс американской валюты пополз вверх, сообщает Рейтер.

Инвесторы почувствовали вкус к риску: за американским рынком акций стали расти и азиатские биржи.

"Когда вкус к рискам проходит, доллар снова пользуется спросом, а когда возрастает терпимость к рискам, доллар обычно продается", - сказал Юджи Саито из токийского отделения Societe Generale.

После непродолжительного роста курс евро к доллару снова стал падать. К 9.17 МСК он упал до $1,2743, что ниже уровня минимума трех с половиной месяцев в $1,2457, отмеченного на электронных торгах EBS на прошлой неделе.

Курс доллара к иене снизился на 0,3 процента до 98,40 единицы японской валюты, отступив с занятого на прошлой неделе четырехмесячного пика в 99,69 иены.

По словам трейдеров, в настоящее время идет возврат на родину вложенных за рубежом средств, и направляющиеся в Японию потоки уравновешиваются выводящимися из нее капиталами.

Как утверждают эксперты, в ближайшее время валютные курсы вряд ли сильно изменятся. Диапазон колебаний курса евро составит $1,25-$1,30.