Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,02 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2602,3602 (21 июня – 2603,4880)

100 EUR – 2900,8509 (21 июня – 2904,4512)

10 RUR – 4,3373 (21 июня – 4,4444)

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Как сообщал УНИАН, 21 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,03 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9870/29,0011 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4462/0,4467 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0236 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 518 сделок на сумму 289,40 миллиона долларов.