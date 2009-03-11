Стельмах вышел из отпуска

Глава Национального банка Украины Владимир Стельмах 10 марта завершил отпуск и вернулся к выполнению своих обязанностей, сообщил директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей Круглик, передает Ukraine Daily.

Как сообщал УНИАН, Владимир СТЕЛЬМАХ находился в отпуске с середины января. И.о. главы НБУ был назначен Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Верховная Рада 26 января отменила свое постановление от 16 декабря 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА главой НБУ. Однако Конституционный суд 3 марта обнародовал решение, согласно которому Верховная Рада может уволить главу НБУ только по представлению Президента.