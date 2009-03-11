Федерация профсоюзов против соцобязательств по кредиту МВФ

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) требует от руководства Украины безотлагательно пересмотреть социальные обязательства по кредиту Международного валютного фонда.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом заявлении ФПУ Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ.

“Как стало известно из сообщений прессы, 2 марта 2009 года от имени Украины вы подписали обязательство перед Международным валютным фондом относительно беспрецедентного ограничения социальных прав трудящихся, пенсионеров, социально незащищенных семей, как условие получения очередного займа от МВФ. В обмен на 2 миллиарда долларов США, которые ожидает судьба безоглядно растранжиренного предыдущего транша МВФ, обещано ликвидировать социальные льготы нуждающимся семьям по оплате коммунальных услуг, увеличить на 5 лет пенсионный возраст, повысить цены на газ для населения до мирового уровня, то есть в 5-6 раз”, - отмечается в документе.

При этом, отмечает ФПУ, проигнорировано мнение профессиональных союзов, которые представляют интересы людей, и парламента, председатель которого отказался подписывать эти обязательства.

Федерация профсоюзов заявляет, что взятые руководителями государства от имени Украины обязательства авантюрные, а их реализация нанесет непоправимый ущерб трудящимся, ветеранам труда и войны.

ФПУ отмечает, что для обещанных социальных ограничений нет никаких объективных оснований.

Федерация профсоюзов Украины выражает свой решительный протест и требует от руководства государства прекратить “бездумно обирать народ в угоду международным финансовым магнатам”.

Профсоюзы призывают Президента, руководителей правительства и Национального банка безотлагательно пересмотреть социальные обязательства по кредиту МВФ, начать переговоры с украинскими профсоюзами и работодателями, совместно найти возможности для стабилизации экономики, выхода из кризиса, социальной поддержки людей и объединения общества.

Справка УНИАН. 3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По информации радио "Свобода", кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

10 марта в Секретариате Президента Украины заявили, что никто не выставлял перед Украиной обязательное требование об увеличении пенсионного возраста для получения кредита МВФ.