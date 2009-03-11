ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «МВФ давит на бюджет» пишет о том, что МВФ требует от Украины срочного принятия бездефицитного бюджета и повышения цен на газ для населения. Такие главные условия выписаны в письме Фонда, адресованном Президенту и премьер-министру Украины. Только после этого наша страна сможет получить второй транш кредита в 1,845 миллиарда долларов. Чтобы выработать совместный план действий, сегодня Виктор Ющенко снова созывает экстренное совещание.

http://delo.ua/news/102622/

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Также издание «Дело» в статье «Пятая часть вкладов утеряна» пишет о том, что за февраль отток депозитов из украинских банков составил 18,9 миллиарда гривень. Как и ранее, по данным НБУ, наибольшую часть средств вынесли из банков граждане. Так, депозиты физических лиц уменьшились на 11,45 миллиарда грн., а юридических лиц — на 7,53 миллиарда грн. Если посмотреть на эту тенденцию не за один месяц, а со времени начала паники среди вкладчиков, то все намного хуже. С 1 октября гривневые депозиты физических лиц уменьшились на 26,723 миллиарда гривень, или на 21,1%, а валютные — на 3,46 миллиарда долларов, или на 22,09%.

http://delo.ua/news/102613/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Шведская защита» пишет о том, что спор за 11 млрд кубометров газа между RosUkrEnergo и НАК "Нафтогаз Украины" будет решаться в международных судах. Как стало известно изданию, вчера швейцарский трейдер обратился с иском в Стокгольмский арбитражный суд, потребовав возвращения 11 млрд кубометров газа или возмещения его стоимости. В Украине реализовать решение международного суда будет сложно. Но спор с RUE уже вынудил Кабмин искать другие источники технологического газа – продать его "Нафтогазу" могут европейские нефтегазовые компании.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1136420

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «Под рост цен подвели базу», в котором говорится, что снижение в феврале цен на яйца и фрукты привело к снижению индекса потребительских цен до 1,5%, тогда как базовый индекс потребительских цен остался на высоком уровне – 2,7% – из-за удорожания импорта. Уже в марте темпы роста цен на продукты питания должны вновь ускориться, ожидают эксперты. Этому будет способствовать повышение пошлин на ряд товаров на 13% и отмена обязательного декларирования изменений цен на социально важные товары.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1136421

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«Газета по-киевски» в статье «Несколько способов забрать деньги из банка» задается вопросом, нужно ли в нынешний период кричать: «Шеф! Усе пропало!» и хвататься за валидол? Издание считает, что есть много способов получить свои деньги и рассматривает самые простые и доступные.

http://narod.mycityua.com/articles/2009/03/10/121634.html

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Газета «День» опубликовала статью «Экстремальная экономия», в которой акцентирует внимание на том, что производители и потребители экономят на качестве продуктов. Количество желающих заработать на покупателе путем экономии на качестве увеличивается. По словам главы Госпотребстандарта Украины Ларисы Лосюк, в результате прошлогодних проверок удалось изъять и предупредить продажу недоброкачественной продовольственной и непродовольственной продукции и услуг на сумму более 103 миллиона грн. - 27,9% всей проверенной продукции.

http://www.day.kiev.ua/270991/

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«Экономические известия» подают материал «Арендаторы лишены права», в котором отмечает, что преимущественное право продления аренды отныне не действует. Единственное условие, ограничивающее владельцев имущества,— необходимость предупреждать арендатора о том, что помещение требуется для собственных нужд, за три месяца до истечения срока договора. Эти правила вытекают из подписанных Президентом изменений в закон об аренде государственного и коммунального имущества.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177693

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Также издание «Экономические известия» подает статью «Укргазбанк впускает государство», в которой пишет о том, что в ближайшую пятницу, 13-го, акционеры Укргазбанка на собрании примут решение об участии государства в его капитале. Рекапитализация, проведенная за счет средств госбюджета или Всемирного банка, будет пропуском финучреждению на рефинансирование НБУ.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177694

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Узнать и сократить» пишет о том, что зарплаты начальников российских госкорпораций могут значительно уменьшиться, а также могут возникнуть кадровые проблемы. Минфин РФ направил в правительство письмо с предложением снизить зарплаты топ-менеджерам госкорпораций, сообщил изданию зампред правительства Алексей Кудрин. На вопрос, на сколько могут снизиться зарплаты, он ответил, что пока порядок не определен, и от дальнейших комментариев отказался. «Ведомости» расследуют ситуацию.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/11/185484

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Также издание «Ведомости» в статье «Государство не спасает» пишет о том, что в России финансовая лизинговая компания уже третий месяц задерживает выплаты по евробондам. Как отмечают эксперты, это прецедент, который заставит кредиторов изменить отношение ко всем российским госкомпаниям.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/11/185485

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Издание «Известия» подает статью «Джентльмены прилавка», в которой пишет о том, что в России с начала года минимальный продуктовый набор подорожал на 3,5%, а медикаменты - на 10-30%. Как остановить безудержную инфляцию? Ответ искали во вторник на правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Решили: торговую наценку на продовольствие нужно регулировать не с помощью закона, а с помощью добровольного соглашения между участниками рынка.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126134/

(УНИАН)