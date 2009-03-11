Проблемные банки

«ДЕЛО» продолжает следить за ситуацией в банках, которые испытывают финансовые трудности.

«Надра» Депозиты не возвращают. Но банк выплачивает проценты по вкладам, зарплаты и пенсии с суточным лимитом 1 тысяча гривен. Правда, речь идет о выплате через кассы. В банкомате тысячу гривен в сутки может снять только клиент, у которого карточка Visa Elektron «зарплатная», по всем другим карточкам Visa Elektron банкомат выдает не больше 200 гривен в сутки. Что касается безналичного расчета, то все владельцы карт Visa Elektron могут рассчитаться за товары и услуги только в пределах 50 гривен.

К сожалению, в колл-центре банка не владеют подробной информацией о новой услуге по обмену депозита на залоговое имущество (квартиры, машины). «Нужно обращаться в «свое» отделение банка и уточнять, что именно хотите получить взамен своего депозита», — посоветовали там.

Также банк «Надра» сообщил, что собирается купить валюту у НБУ по льготному курсу для продажи заемщикам, имеющим валютные кредиты. Те, кто хочет купить доллары дешевле, должны заранее подать заявку в банк и заплатить необходимую сумму в гривнях.

«Киев» В этом банке можно снять как в банкомате, так и в кассе только 500 гривен в сутки, причем не важно — то ли это зарплата, то ли пенсия, то ли проценты по вкладу. «Даже работники банка зарплату снимают по 500 гривен в сутки», — пожаловались в одном из отделений. Правда, вчера с утра в Соломенском филиале банка сообщили, что не выдают и процентов — только пенсию. Причина не нова — наличные деньги в филиал не поступили. «На прошлой неделе мы выдавали по 500 гривен процентов, и по долларовым вкладам немного выплачивали, а на этой пока еще не завезли денег», — сообщил работник филиала. Правда, в некоторых отделениях, по информации вкладчиков, проценты по вкладам все же выдавали.

Укрпромбанк В Укрпромбанке депозитов не выдают, а все остальные денежные выплаты (проценты, зарплаты, пенсии) ограничиваются суточным лимитом 1 тысяча гривен, которую можно получить как в кассе, так и в банкомате. На вопрос корреспондента, не ввели ли здесь по примеру банка «Надра» услугу по обмену депозита на залоговое имущество (машины, квартиры), в колл-центре ответили отрицательно.

Захидинкомбанк В этом банке тоже выдают проценты — по 250 гривен в сутки. «Зарплатные» деньги, в зависимости от организации, можно снять в размере от 300 до 500 гривен в сутки в банкомате или забрать через кассу. Такая же сумма может быть потрачена безналично. Правда, как зависит лимит выплаты от организации — в головном офисе банка не объяснили. Посоветовали обращаться в «свое» отделение. Одесса-Банк Проценты по депозитам здесь пока не платят, но якобы должны это делать с 16 марта. «Надеемся, что до 16 марта с нами расплатятся заемщики и будет что выплачивать вкладчикам», — сказали в пресс-службе банка. По данным пресс-службы, больше никаких выплат банк не производит, даже пенсию не выплачивает, так как с 1 марта он исключен из перечня уполномоченных банков, в которых пенсионеры могут открывать счета для выплаты им пенсий в 2009 году.

Трансбанк Как сообщили в колл-центре банка, в сутки клиенты этого банка могут получить не более 500 гривен как в банкомате, так и в кассе.

«Причерноморье» Не выдают ни депозиты, ни проценты. В головном офисе сообщают, что выплаты не производят вообще.

Проминвестбанк В этом банке платят всем клиентам в полном объеме и без задержек: депозиты возвращают, проценты отдают, зарплаты не задерживают, на карточках никаких ограничений не осталось. «Временную администрацию еще не сняли, — сообщили здесь. — Но ждем, что со дня на день снимут».