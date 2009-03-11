Рубль вырос к доллару, евро и бивалютной корзине до трехнедельного максимума в ходе волатильных торгов на ММВБ во вторник на фоне клиентских заявок, ожиданий возможного сокращения рублевой ликвидности, а также благодаря росту цен на нефть, сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) выросли до 39,27 рубля с 40,04 рубля при закрытии торгов в минувшую пятницу, поднимаясь в ходе торговой сессии до 39,25 рубля - самого высокого уровня с 16 февраля 2009 года.

Средневзвешенный курс рубля к доллару расчетами "завтра" на ММВБ вырос на 1,4 процента до 35,2174 рубля с 35,7191 рубля при закрытии торгов в минувшую пятницу, при этом на бирже совершались сделки по курсу 34,8450 рубля.

Евро опустился ниже отметки 35 рублей: на ММВБ проходили сделки расчетами "завтра" по курсу 44,47 рубля за евро.

Дилеры говорят, что динамика валютных курсов в РФ во вторник, в основном, определялась клиентскими заказами, которые за считанные минуты "двигали" рынок более чем на 10 копеек.

"Позиции большие никто сейчас не берет, все делают только клиенты. Волатильность большая", - сказал дилер крупного российского банка.

Поддержку рублю во вторник оказал рост цен на нефть и в целом положительные настроения на рынках, отметил Денис Коршилов из Ситибанка.

Рубль вырос к доллару, евро и бивалютной корзине до трехнедельного максимума в ходе волатильных торгов на ММВБ во вторник на фоне клиентских заявок, ожиданий возможного сокращения рублевой ликвидности, а также благодаря росту цен на нефть, сообщает http://ru.reuters.com/news/businessРейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) выросли до 39,27 рубля с 40,04 рубля при закрытии торгов в минувшую пятницу, поднимаясь в ходе торговой сессии до 39,25 рубля - самого высокого уровня с 16 февраля 2009 года.

Средневзвешенный курс рубля к доллару расчетами "завтра" на ММВБ вырос на 1,4 процента до 35,2174 рубля с 35,7191 рубля при закрытии торгов в минувшую пятницу, при этом на бирже совершались сделки по курсу 34,8450 рубля.

Евро опустился ниже отметки 35 рублей: на ММВБ проходили сделки расчетами "завтра" по курсу 44,47 рубля за евро.

Дилеры говорят, что динамика валютных курсов в РФ во вторник, в основном, определялась клиентскими заказами, которые за считанные минуты "двигали" рынок более чем на 10 копеек.

"Позиции большие никто сейчас не берет, все делают только клиенты. Волатильность большая", - сказал дилер крупного российского банка.

Поддержку рублю во вторник оказал рост цен на нефть и в целом положительные настроения на рынках, отметил Денис Коршилов из Ситибанка.