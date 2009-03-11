Банки покупают доллар по 8,27 грн.

Средний курс покупки доллара в комбанках сегодня понизился на 8 коп., по сравнению с 10 марта, и составил 8,27 грн., продажи – на 9 коп. – до 8,52 грн.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно понизился, по сравнению с 10 марта, – до 10,46 грн., продажи – на 0,6%, до 10,98 грн.

Средний курс покупки/продажи российского рубля по Украине почти не изменился по сравнению с 10 марта и составил 0,2145/0,2526 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают по 8,27 грн./долл. (курс понизился почти на 1% с 10 марта), продают – по 8,50 грн./долл. (курс понизился на 0,8%).

Евро в столице покупают в среднем по 10,50 грн. (курс понизился на 0,6% по сравнению с 10 марта), продают – по 10,97 грн. (на 0,9% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2121 грн. (курс понизился на 1,2% по сравнению с 9 марта), продают – по 0,2553 грн. (на 0,9%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,25/8,75 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,20/8,60 грн., евро – 10,20/11,20 грн., рубль – 0,21/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,84291 грн., к российскому рублю – 0,21719 грн.