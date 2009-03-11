Межбанк: доллар падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись, как и вчера, падением котировок – 8,1750/8,3550 грн./долл. Вчера к закрытию ценовые уровни упали до 8,1800/8,2150. грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2305/0,2365 с 0,2350/0,2375 к закрытию торгов во вторник.

Котировки по евро-гривне сегодня также продолжили снижение – 10,3360/10,5775 против 10,4550/10,5140 вчера. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,2651/53 (вторник - 1,2706/07).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.