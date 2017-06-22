Коломойский прокомментировал аудит национализированного ПриватБанка

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал годовую отчетность "Приватбанка", проверенную аудиторами Ernst & Young.

«Я ознакомился с опубликованным в прессе официальным годовым отчетом Приватбанка, аудитором которого была компания EY. Если назначенные государством топ-менеджеры ПриватБанка в своём отчете перед правительством насчитали у банка около 9 млрд гривен кредитов компаниям, "связанным с предыдущими акционерами" на момент национализации, - то у меня нет оснований не доверять им», - отметил Коломойский.

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Он подчеркнул, что эти менеджеры были назначены Национальным банком и Минфином после тщательного отбора и анализа их профессиональных качеств.

«Единственное, что вызывает опасение - это необдуманные заявления чиновников Нацбанка, которые, чтобы оправдать национализацию, поспешили сообщить всем корпоративным заемщикам ПриватБанка о том, что платить по их долгам должны Коломойский с Боголюбовым. И продолжают распространять этот фейк в СМИ, используя даже международные новостные агентства», - заявил Коломойский.

«Очевидно, что после таких заявлений заемщики ПриватБанка могут перестать погашать свои кредиты. Ведь, получается, Нацбанк официально сообщил им, что они ничего не должны. Это может навредить банку. Поэтому делать подобные заявления нужно, конечно, более обдуманно», - советует бизнесмен.

Ранее сообщалось, что компания Triantal Investments LTD бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которая до национализации "Приватбанка" была владельцем 16,8% акций финучреждения, подала иск в Окружной административный суд Киева. Ответчиком (должником) является Нацбанк Украины, а третьими лицами – Министерство финансов и "КБ "ПриватБанк". Первое судебное заседание состоится 27 июля.