Требования к заемщику по ипотеке смягчили

Наблюдательный совет Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) 26 февраля текущего года своим решением утвердил изменения к требованиям к ипотечным кредитам в части коэффициентов оценки платежеспособности заемщика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИУ, обнародованном в среду.

Согласно предоставленной информации, максимальное значение отношения периодических расходов заемщика на обслуживание долга по ипотечному кредиту к чистому совокупному доходу заемщика за аналогичный период (коэффициент РТІ) должно составлять не более 45% (до этого его значение не должно было превышать 40%).

Максимальное значение отношения общей суммы всех периодических обязательств заемщика к чистому совокупному доходу заемщика за аналогичный период (коэффициент ОТІ) остается неизменным и должно составлять не более 50%.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году составил 2,2 млрд. грн., в 2007 году – 1,110 млрд. грн.