МВФ: правительства медленно помогают банкам

Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn) считает, что развитые страны слишком медленно работают над избавлением банков от проблемных активов, поэтому надеяться на восстановление мировой экономики к 2010 году все сложнее, сообщает k2kapital..

"В том, что касается (банковской) реструктуризации, очевидно отставание, - сказал Стросс-Кан в интервью агентству Reuters после конференции МВФ, посвященной африканским экономикам. - Я боюсь, что если ситуация не изменится за два-три месяца, восстановление в 2010 году будет затруднительным".

О США, где администрация президента Барака Обамы объявила о плане выведения проблемных активов с банковских балансов, глава МВФ сказал: "Они должны четко сказать, как они собираются делать это".

Ранее в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung он заявил, что еще не все риски, связанные с мировым кризисом, адекватно оценены и банки могут столкнуться с еще одной волной убытков.

Напомним, в январе МВФ сообщил, что мировой экономический рост практически остановится в этом году на уровне 0,5%, но всего через месяц Стросс-Кан заявил, что фонду придется понизить этот прогноз в результате худших, чем ожидалось, показателей четвертого квартала прошлого года.

Фонд все еще ожидает, что глобальная экономика начнет восстанавливаться с середины 2010 года, но только если правительства будут действовать быстро, осуществляя меры стимулирования, а банковские балансы будут очищены от "токсичных" активов.