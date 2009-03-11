Мировому капитализму приходит конец

Эпохе мирового капитализма приходит конец, поэтому государствам необходимо выстраивать новые форматы торгово-экономического сотрудничества, заявил в среду президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, открывая в Тегеране 10-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает РИА Новости.

"Наш саммит проходит в условиях, когда мир находится на пороге серьезных изменений. После развала закрытой социалистической экономической системы, капиталистическая также на грани разрушения", - сказал Ахмадинежад.

По его мнению, несмотря на попытки мировых держав преодолеть мировой экономический кризис, "мало кто надеется, что ситуация изменится".

"В нынешних условиях необходимо выработать новый взгляд на положение человечества, мира и экономические отношения, которые сложились за последние сто лет", - считает президент ИРИ.

ОЭС была создана в 1985 году как межправительственная региональная организация по инициативе Ирана, Пакистана и Турции. После развала СССР 28 ноября 1992 года к ОЭС присоединились бывшие советские республики, получившие независимость - Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Афганистан. Этот день с 1996 года отмечается как День ОЭС. Штаб-квартира организации расположена в Тегеране.

Приоритетными направлениями сотрудничества в рамках ОЭС считаются торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная, топливно-энергетическая и социально-гуманитарная сферы.