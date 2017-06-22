Кабмин внес в Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.

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Соответствующие законопроекты «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий» №6617, «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения» №6616, «О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения» №6615, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» №6614 Кабинет Министров Украины зарегистрировал на парламентском портале, однако тексты законопроектов и сопроводительные документы пока отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.