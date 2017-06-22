Нацбанк назвал лучшую монету 2016 года (фото)

Национальный банк Украины по результатам ежегодного конкурса среди памятных монет, введенных в обращение в 2016 году, признал лучшей монетой года серебряную монету «Щедрик» номиналом 20 гривень.

Читайте такжеНацбанк выпустит памятную монету "Евровидение-2017" (фото)

Как сообщила пресс-служба регулятора, победителем в номинации «Уникальное идейное решение» стала монета «Украина начинается с тебя» (нейзильбер, номинал 5 грн).

В номинации «Лучшее художественное решение» регулятор присудил победу монете «Петриковская роспись» (нейзильбер, номинал 5 грн).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году реализовал 1,13 млн памятных монет на общую сумму 170 млн грн, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году.

Всего в 2016 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.