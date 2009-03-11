Австрия, Люксембург и Швейцария попали в черный список

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) внесла Австрию, Швейцарию, Люксембург, Сингапур и Гонконг в чёрный список стран, являющихся «налоговыми гаванями», сообщает французская газета La Tribune, ссылаясь на анонимные источники, передает k2kapital..

В этом списке уже присутствуют Монако, Андорра и Лихтенштейн. Список насчитывает 30 стран, исследования проводилось в 84 странах, сообщила газета.

В октябре прошлого года, ОЭСР составила новый список, по запросу нескольких западных стран, среди которых Франция и Германия.

Франция и Германия, а теперь США и Великобритания настаивают на обнародовании этого списка, чтобы воздействовать на страны, являющиеся налоговыми гаванями, сообщила газета, ссылаясь на источник, близкий к министру финансов Франции Кристин Лагард.