Кабмин освободил НБУ от согласований

Кабинет министров Украины отменил норму, согласно которой решение о рефинансировании коммерческих банков Национальный банк Украины должен был проводить с согласия правительства. Также правительство одобрило проект закона об исключении из Госбюджета статей 84 и 86.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Мы приняли постановление о том, что мы проводим рефинансирование согласно нормативно-правовым актам Национального банка без участия правительства», - сказал А.ШАПОВАЛОВ, отметив, что постановление правительства №44, предполагавшее такое согласование, отменено.

Кроме того, сообщил ШАПОВАЛОВ, учитывая, что такой порядок рефинансирования содержится в требованиях МВФ, Кабмин одобрил проект закона об исключении из Госбюджета статьи 86 (содержащей норму относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков). Кроме того, Кабмин предлагает отменить и статью 84 Госбюджета, обязывающую Нацбанк выкупать гособлигации банков. «Центральный банк будет, исходя из своих монетарных возможностей, принимать решения. Если он считает, что ликвидность недостаточна (комбанков - УНИАН), он выкупает облигации, если избыточна, то просто не выкупает – это его право. Раньше была обязанность, а сейчас право», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.