Межбанк: к 12:00 доллар подрос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1750/8,3550, к 11:00 цены упали до 8,1600/8,2600, а к 12:00 выросли до 8,2300/8,2900 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2305/0,2365, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2305/0,2345, а к 12:00 поднялись до 0,2325/0,2355. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 35,1240 (+0,0340).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2651/1,2653, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3360/10,5775, к 11:00 цены ушли вниз до 10,3220/10,4625, а к 12:00 выросли - 10,4255/10,5155.