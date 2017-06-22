Председатель Житомирской ОГА Гундич на встрече с инвесторами заверил их в максимальной поддержке бизнеса

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич сегодня, 22 июня, провел встречу с новыми инвесторами в регионе, во время которой заверил их в максимальной поддержке и содействии развитию бизнеса.

Как передает пресс-служба Житомирской ОГА, об этом Игорь Гундич заявил во время встречи с представителями компаний «Монсанто» и «Эридон».

Напомним, на Житомирщине в 2018 году откроется новый семенной завод, который будет производить высококачественные семена кукурузы. Завод будет лучшим, чем аналогичный в США – сортировочная линия будет делить кукурузу на 5 фракций. Руководство области будет всячески помогать и поддерживать бизнес, который будет приносить рабочие места и налоги в бюджет области.

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«Я готов помогать. Любой бизнес – это рабочие места, заработные платы и налоги. Свое плечо подставлю однозначно. Кроме этого, это направление подчинено Вице-премьер-министру – Министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Зубко, который тоже будет способствовать и помогать», – сказал Игорь Гундич.

Он также добавил, что все производители должны ориентироваться на европейский рынок, совершенствовать оборудование и технологии производства.

«Почему-то люди привыкли думать, что продукция, на которой написано «США» или «Германия» качественная. Но такой семенной завод, с новейшим оборудованием не уступит европейским производителям», - сказал Гундич.

Также за активное участие в Международной агропромышленной выставке председатель ОГА вручил диплом ЧСП «Украина», которое является подразделением компании «Эридон».

Справка. Семенной завод будет располагаться в селе Почуйки Попельнянского района области. Его строительство началось в 2014 году и в планах – завершение в 2018 г. Завод строится за новейшими технологиями с исполнением на самом высоком уровне всех экологических норм на базе уже существующего семенного завода.

Завод будет предоставлять 200-300 рабочих мест с заработной платой в несколько раз больше минимальной, социальными гарантиями и медицинским страхованием.

Кроме этого, строительство завода предполагает развитие инфраструктуры села – новая дорога от с. Почуйки до пгт Ставище, а также новая амбулатория, поддержка школы и библиотеки.

Для молодежи откроются новые возможности для развития – возможность стажировки на предприятиях за рубежом, участие в общественных исследованиях и стипендии.