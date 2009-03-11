МВФ и Украина договорились

Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Украины достигли понимания того, что необходимо удерживать дефицит бюджета на приемлемом уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

«Дефицит бюджета – это один из блоков вопросов, которые мы обсуждали с правительством. И в конце концов обе стороны нашли понимание того, что необходимо принять ряд мер для того, чтобы удержать дефицит бюджета на приемлемом, адекватном уровне», - отметил он.

По словам М. АЛЬЕРА, сейчас прилагаются все усилия, чтобы разработать такие меры, которые дали бы возможность адаптироваться к изменениям в ситуации с финансированием, чтобы это было наименее ощутимо для бюджета и всех сфер. «Это не означает, что обойдется совсем без жертв… Надо быть готовым к тому, что будет трудный период. Обе стороны прилагают усилия, чтобы определить меры, которые будут наименее тяжелыми для населения, и мы достигли серьезного прогресса в решении этого вопроса», - отметил он.

При этом представитель МВФ ничего больше не добавил, ссылаясь на конфиденциальность процесса.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита даже в случае ощутимо большего дефицита госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.