Правоохранители проверяют возможные злоупотребления ликвидаторов банков - Фонд гарантирования

Правоохранительные органы продолжают проверку ликвидаторов банков в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц на предмет возможных злоупотреблений в работе.

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Об этом сообщил сегодня журналистам директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин.

"Да. Вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжают ли правоохранители проверку работы ликвидаторов банков после задержания Генпрокуратурой совместно со Службой безопасности ликвидатора "Актабанка" Юлии Приходько при получении взятки в 5 миллионов долларов и возможны ли подобные эпизоды по другим банкам.

Комментируя факт задержания представителя Фонда, Ворушилин заявил, что Приходько совершила должностное преступление - украла документы и хотела их продать. "Ликвидатор персонально отвечает за сохранность документов. Она сумела вынести с помощью подельников, которые также работали в банке, десятка два или три мешков, набитых документами", - сказал он.

При этом Ворушилин отметил, что правоохранители обратились в Фонд с предложением проверить работу ликвидаторов банков задолго до этого эпизода. "Все должны понимать уровень своей ответственности. Честно говоря, мы не ожидали, что выстрелит там. Я ожидал немножко в других местах", - добавил он.

Также Ворушилин поблагодарил спецслужбы, которые предотвратили преступление и сохранили документы банка.

Как сообщал УНИАН, 7 июня генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Генпрокуратурой совместно со Службой безопасности временного администратора банка при получении неправомерной выгоды в сумме 5 миллионов долларов.

Луценко заявил, что задержанный разработал преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации.

По его словам, 5 миллионов долларов – это цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда гарантирования в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам, а за такие действия Уголовный кодекс предусматривает до 12 лет лишения свободы.