Госпакет АвтоКрАЗбанка выставят на аукцион

Фонд государственного имущества Украины выставит на аукцион госпакет ОАО АКБ «АвтоКрАЗбанк» в количестве 246 тыс. 400 простых именных акций, а также 5 тыс. привилегированных акций.

Об этом говорится в официальном издании ФГИ «Ведомости приватизации» от 11 марта т.г.

Стартовая стоимость пакета составляет 37 тыс. 166 грн.

Аукцион проведет ГАК «Национальная сеть аукционных центров» 17 апреля 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО "Акционерный коммерческий банк "АвтоКрАЗбанк" создано в 1993 году как отраслевой банк, который со временем превратился в универсальное финансово-кредитное учреждение с широким спектром современных услуг и сетью филиалов.

В 2007 году банк получил чистую прибыль в размере 2,98 млн. грн.

Акционерами банка являются Андрей ЛИЗОГУБ (24,29%), Сергей ПАХАЛЬЧУК (24,29%) и Андрей НЕКРЫЛОВ (21,94%).