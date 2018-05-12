Банковская система в Украине: плохо, но не катастрофично

Постоянное скуление и пророчество катастрофы, что сопровождает почти все комментарии относительно экономической ситуации в Украине, в действительности отображает не так сложность ситуации, как интеллектуальную и профессиональную неспособность комментаторов понять нынешние проблемы и пути их решения. Несмотря на совокупность факторов, которые существенно ограничивают возможности для противодействия кризисным явлениям, о чем я писал в статьях «Украина и глобальный кризис: преддверии идеального шторма» и «Экономический кризис – что нам делать», – ситуация в Украине в некоторых аспектах значительно лучше, чем на сегодня сложилась во многих европейских странах.

Неразвитость имеет преимущества

Не секрет, что в основе глобального экономического кризиса лежат накопленные на протяжении десятилетий проблемы в финансовом секторе. При этом неразвитость этого сектора в Украине становится плюсом, потому что в этой сфере в действительности у нас гораздо меньше проблем, чем многим кажется. Чтобы все почувствовали разницу между нами и рядом европейских стран, приведу такой пример.

Британская The Daily Telegraph в середине февраля обнародовала ряд положений конфиденциального доклада Еврокомиссии. Из него узнаем, что банки Евросоюза имеют на своих счетах такое количество обесцененных облигаций, что некоторые государства ЕС очутились на грани банкротства. В подготовленном к заседанию министров финансов стран ЕС документе указывалось, что размер задолженности по так называемым «токсичным» облигациям создает опасность системного кризиса всей банковской системы Евросоюза. Эксперты Еврокомиссии также пришли к выводу, что в случае списания убытков по этим бумагам их сумма может достичь объема, сопоставимого с ВВП ряда стран ЕС. Поэтому некоторые государства Евросоюза не могут себе позволить последующую поддержку банков за счет госбюджета. Хотя в докладе и не называются эти страны, однако издание подает собственный список, который охватывает Австрию, Бельгию, Великобританию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, а также Швейцарию, которая не входит в ЕС. Доля ВВП, формирующаяся за счет финансового сектора, во всех этих государствах достаточно значительная, поэтому некоторых из них действительно может ожидать грустная судьба Исландии, которая уже превратилась в банкрота.

Так вот, в отличие от многих европейских стран, в которых только проблемные активы банков превышают ВВП, в Украине весь кредитный портфель банков на конец января 2009 года составляет 722,6 млрд. грн., то есть лишь 65–70% ВВП. При этом следует отметить, что обеспеченность этих банковских активов объективно значительно лучше, чем в европейских странах. Ведь большинство этих активов – кредиты, которые выдавались банками под залог недвижимости или активной части основных фондов (оборудование, транспортные средства и тому подобное). В то время как в Европе банки значительную часть ссуд корпорациям оформляли через облигации, то есть без обеспечения.

И из этого можно сделать вывод, что с двумя основными проблемами в Украине, связанными с банковским сектором, Кабинет министров и Национальный банк справиться могут. В рамках совместных действий по проведению денежно-кредитной политики как составляющей части экономической политики правительства Кабмин и НБУ способны возобновить возможность и готовность банков кредитовать клиентов и запустить так называемый кредитный мультипликатор. Кроме того, они могут способствовать улучшению ситуации с обеспечением банков денежной ликвидностью, снижению объемов просроченных и безнадежных кредитов и соответствующему улучшению финансовой стабильности банков и возобновлению доверия к ним со стороны физических и юридических лиц.

В рамках обсуждения путей решения этих двух проблем банковского сектора хотел бы в пределах одной статьи вернуться к ряду предложений, которые я уже выражал, в частности и на страницах УНИАН.

Рефинансирование и правила обращение с ним

Сначала напомню, с какими трудностями столкнулись украинские банки. С одной стороны, у них есть обязательство относительно депозитов перед украинскими физическими и юридическими лицами, а также финансовые обязательства (кредиты и облигационные ссуды) перед иностранными преимущественно финансовыми учреждениями. С другой стороны, у них есть кредитные портфели, которые по состоянию на конец января 2009 года состоят из кредитов юридическим лицам – 436,77 млрд. грн. и физическим лицам – 275,69 млрд. грн. Главная проблема банков в этой ситуации заключается в том, что свои обязательства они должны выполнять своевременно, иначе их могут объявить банкротами, а вот резкое падение курса гривни к иностранным валютам привело к тому, что большинство заемщиков - как физических так и юридических лиц, особенно тех, которые получили кредиты в иностранной валюте, – своевременно рассчитываться по своим обязательствам не могут. Ситуацию еще более сложной сделала паника среди юридических и физических лиц, которые принимают меры, чтобы каким-то образом забрать свои деньги из украинских банков и конвертировать их в иностранную валюту.

В этих условиях вариант помощи банкам – дорогое рефинансирование сроком до одного года, который избрал Национальный банк, считать удачным вряд ли можно. Фактически центральный банк этими действиями загоняет коммерческие банки в тупик. С одной стороны, коммерческие банки вынуждены брать это дорогое рефинансирование НБУ для того, чтобы выполнить свои обязательства перед украинскими и иностранными кредиторами, с другой – они не имеют никаких возможностей каким-либо образом смягчить условия по уже выданным кредитам, надежность которых в связи с этим резко падает. Даром что большинство заемщиков, особенно физических лиц, которые взяли кредиты под залог имущества, пытаются, несмотря ни на что, выполнять свои обязательства. Но очевидно, что резервы этих заемщиков тают, и уже в ближайшие месяцы, если не будут осуществлены превентивные действия со стороны центрального банка и правительства, начнется массовая просрочка обязательств по таким кредитам, что, в свою очередь, обусловит неплатежеспособность большинства украинских банков.

Но, по моему мнению, даже учитывая всю сложность ситуации, она не является безнадежной. Поэтому хотел бы еще раз обратить внимание специалистов центрального банка и правительственных чиновников на предложение, которое я изложил в статье «Что делать с ипотечными кредитами», размещенной в УНИАН еще в декабре 2008 года.

Учитывая определенный скептицизм, с которым я столкнулся, презентуя сотрудникам НБУ эту статью, попробую поподробнее остановиться на механизме, который я предлагаю для разрешения проблемы кредитов, полученных под залог недвижимости.

Нам необходимо решить три задачи одновременно: улучшить ситуацию с обеспечением банков денежной ликвидностью, уменьшить объем проблемных кредитов, особенно тех, которые были получены под залог жилья, и, соответственно, улучшить финансовую стабильность банков и восстановить доверие к ним со стороны физических и юридических лиц.

Для этого, по моему мнению, Национальный банк должен кардинально изменить свою идеологию рефинансирования. Правительству и центральному банку нужно выходить не из необходимости рефинансирования банков, а из того, что в нем нуждаются физические лица. Для этого центральный банк должен предоставить коммерческим банкам целевое дешевое (не выше 5–7% годовых) долгосрочное (до 10 лет) рефинансирование, а они, в свою очередь, обязаны выдать на те же 10 лет кредиты физическим лицам с маржой не более 1,5–2%, с учетом всех комиссионных, которые предоставили в залог недвижимость. Размер таких кредитов должен быть достаточным для двухгодичного платежа – как для оплаты процентов, так и выплаты основной суммы долга. В этом случае такие кредиты не уменьшают реальную задолженность заемщиков, но и не являются петлей, которая только оттягивает объявление ими своей неплатежеспособности. Если речь идет о кредитах в иностранной валюте, то физические лица должны будут здесь же в банке ее купить и погасить обязательство по кредитам за указанные два года. Национальный банк в рамках такого рефинансирования должен продать банкам безналичную иностранную валюту по официальному курсу, а банки по этому же курсу продать ее соответствующим физическим лицам. Для таких операций купли-продажи иностранной валюты нет потребности в наличной валюте.

При таком варианте решения проблемы на протяжении следующих, самых тяжелых для экономики страны двух лет, физические лица – заемщики будут обслуживать лишь эти свои обязательства в гривне. Понятно, что объем обязательств существенно сократится, и они будут доступными для выполнения заемщиками.

Для снижения нагрузки на золотовалютные резервы и обеспечения целевого использования средств этого рефинансирования НБУ должен обязать банки, которые его получат, осуществить несколько конкретных шагов.

Во-первых, они должны предложить физическим лицам – заемщикам заключить соглашения, которые будут предусматривать снижение на эти два года процентной ставки по кредитам в иностранной валюте до 10% годовых, в гривне – до 12% (незначительная часть кредитов под залог недвижимости была выдана банками в гривне) и рассрочку нынешней задолженности сроком до 20 лет.

Во-вторых, рефинансирование будет осуществляться через субкорсчета банков в НБУ, средства с которых можно будет использовать лишь в корреспонденции с операциями, а они будут проводиться в пределах такого целевого рефинансирования.

В-третьих, все банки, которые получат целевое рефинансирование задолженности физических лиц, номинированной в иностранной валюте, должны открыть в Национальном банке корсчета в валютах этих кредитов. В этом случае вся приобретенная в центробанке иностранная валюта останется фактически у него.

В-четвертых, дополнительным обеспечением центрального банка из выданного банкам целевого рефинансирования должны стать ежемесячные платежи, которые те будут получать от физических лиц.

В-пятых, банки ежемесячно в пределах своих обязательств по целевому рефинансированию должны возвращать соответствующую сумму центробанку через открытые субкорсчета.

В-шестых, всю иностранную валюту на корсчетах в НБУ банки должны использовать только для выполнения своих обязательств в иностранной валюте.

В-седьмых, банки, получив оплату по этим кредитам, должны весь процентный доход направить на формирование резервов по кредитным операциям (в связи с чем правительство совместно с НБУ должны подготовить изменения в законодательство, которые дадут возможность банкам это сделать, не попав под налогообложение доходов).

Кроме того, НБУ должен совместно с банками провести переговоры со всеми иностранными кредиторами банков, чтобы те предоставили отсрочку не менее 3–5 лет по обязательствам, срок погашения которых наступает в 2009–2010 годах.

Спасение на два года

Какая же нагрузка на золотовалютные резервы и какие позитивы получит экономика страны при решении проблемы кредитов физических лиц под залог недвижимости именно таким образом?

По данным Национального банка, на конец января 2009 года общая сумма кредитов на недвижимость, предоставленных физическим лицам, составляла 102,37 млрд. грн. Кроме того, общий объем потребительских кредитов на срок свыше 5 лет достиг 87,24 млрд. грн. Очевидно, что почти все эти потребительские кредиты в действительности были предоставлены физическим лицам под залог недвижимости. Следовательно, можем считать, что и эти кредиты физических лиц нуждаются в рефинансировании на тех же условиях.

Таким образом, имеем около 190 млрд. грн. кредитов физических лиц, предоставленных под залог жилой недвижимости. При таком расчете центральному банку нужно одним траншем рефинансировать три десятых этой задолженности и потом продать банкам на эту сумму иностранную валюту. То есть, общий объем проданной валюты (при курсе 7,7) будет составлять 7,4 млрд. долл. (При приведенном выше алгоритме кредиты физических лиц должны быть рассрочены не менее, чем на 20 лет, а процентная ставка по кредитам в иностранной валюте должна быть не выше 10%. Таким образом, физические лица одним траншем погашают задолженность за два года, то есть, одну десятую общего объема задолженности, плюс платят проценты за два года из расчета 10% годовых, то есть, две десятых общей суммы задолженности).

Насколько эта сумма большая для Национального банка? С одной стороны, достаточно значительная, хотя и не критическая, во-вторых, центральный банк все равно большую часть объемов этой иностранной валюты будет вынужден продать этим же коммерческим банкам для выполнения ими обязательств в иностранной валюте перед физическими и юридическими лицами и, возможно, частично перед нерезидентами – в том случае, если не удастся договориться с ними относительно отсрочки выполнения обязательств.

Очевидные позитивы такого метода решения проблемы кредитов физических лиц – и об этом я писал раньше – таковы.

Во-первых, банки получают номинальные доходы, и не будут иметь просроченной задолженности. Во-вторых, они получат возможность именно за счет этой валюты выполнять свои обязательства по иностранным валютным кредитам и валютным депозитам. В-третьих, не будет отбираться жилье физических лиц, то есть, не будет провоцироваться социальное напряжение. В-четвертых, государство ничего не дарит этим заемщикам, а лишь отодвигает сроки выполнения обязательств. В-пятых, такой путь не нуждается в дополнительных расходах государственного бюджета, что в наших условиях является достаточно существенным плюсом. В-шестых, правительство и центральный банк, реализовав этот план, продемонстрируют юридическим и физическим лицам, что банки имеют достаточную ликвидность и возможность выполнять свои обязательства, а это будет формировать условия для восстановления доверия к банкам со стороны клиентов.

Как восстановить доверие банка к клиенту

Следовательно, как видим, правительство совместно с центральным банком могут восстановить кредитоспособность значительной части заемщиков, улучшив таким образом ликвидность и финансовое состояние банков.

Еще одной проблемой банковского сектора является возобновление возможности и готовности банков кредитовать клиентов.

Известно, что главной причиной почти полного паралича кредитования клиентов со стороны банков является недоверие к ним. Банки не верят, что клиенты смогут выполнить свои обязательства и своевременно погашать полученные кредиты. Банки не верят, что у клиентов будут платежеспособные покупатели на товары и услуги, которые те будут производить, в том числе благодаря полученным кредитам. Поэтому простая накачка банков рефинансированием или наращивание их уставных капиталов ничего не даст. Если не восстановить доверие к заемщикам, то все полученные средства банки так или иначе будут направлять на валютные спекуляции.

В этом контексте хотел бы в очередной раз вспомнить «незлым» словом Национальный банк. Идеология высоких процентных ставок рефинансирования НБУ корректна в условиях избыточного роста экономики и инфляции, которая формируется за счет ажиотажного платежеспособного спроса. В то же время, в условиях экономического спада и инфляции, которая является следствием вынужденного роста расходов (например, в результате падения курса национальной валюты и роста цен на энергоносители), высокие ставки рефинансирования будут способствовать еще большему спаду экономической активности и росту так называемой инфляции расходов, в том числе и в связи с отнесением на расходы высоких процентных ставок по кредитам. То есть, на сегодня руководство Нацбанка своими действиями способствует стагфляции – сочетанию спада производства и роста темпов инфляции.

Правительство формирует спрос

Следовательно, возвращаясь к теме возобновления кредитования со стороны банков, хотелось бы отметить, что первое неотложная задача – формирование платежеспособного спроса на товары и услуги, которые будут производиться заемщиками. Классическим платежеспособным покупателем считается правительство. Именно оно может продуцировать платежеспособный спрос. Понятно, что возможностей у правительства не так много, поэтому оно должно, во-первых, четко определить те сферы, которые будут приносить наибольшую пользу с точки зрения увеличения объемов производства и уменьшения непродуктивных затрат. Кроме того, важно, чтобы платежеспособный спрос правительство формировало параллельно дополнительному платежеспособному спросу со стороны других субъектов экономики.

По моему мнению, правительство в условиях ограниченных возможностей должно сосредоточиться на финансировании только объектов строительства, связанных с проведением Евро-2012, объектов строительства общенационального значения, которые имеют 70 и больше процентов готовности, и мер, направленных на энергосбережение в коммунальном секторе (капитальное обновление систем тепло- и водоснабжения, утепление многоквартирных домов, установка индивидуальных счетчиков на горячую и холодную воду и коллективных счетчиков – на тепло). Понятно, что средства правительства должны быть нацелены на максимальное использование продукции украинского производства.

При этом финансирование мероприятий в коммунальной сфере необходимо осуществлять, лишь начав кардинальную реформу в этой сфере. Нужно провести конкурсы и передать в концессию объекты водо-, тепло- и газоснабжения. Среди главных условий конкурса должны быть объемы собственных средств, которые концессионер будет инвестировать в реконструкцию объектов, переданных в пользование, и сроки, за которые он собирается это сделать. При этом правительство и местные органы власти могли бы стимулировать интерес к отмеченным конкурсам со стороны инвесторов с помощью гарантий софинансирования мероприятий реконструкции таких объектов.

Что же касается конкретного механизма участия правительства в финансировании и софинансировании отмеченных проектов, то, по моему мнению, он мог быть следующим.

Субъекты хозяйствования, выигравшие тендер на выполнение работ, которые финансируются, в частности, за счет правительства и местных органов власти, должны получить от банков дешевое кредитование. Подтверждением наличия необходимого обеспечения для кредита должны были бы быть казначейские обязательства правительства со сроком погашения в пределах бюджетного года, которые будут передаваться банку на условиях аккредитива, который будет открываться лишь после завершения и принятия путем акта заказчиком – правительством или местными органами самоуправления – выполненных работ. Банки в этом случае, в свою очередь, должны получить дешевое целевое рефинансирование НБУ.

После завершения работ, которые обеспечили формирование денежных потоков, из которых платятся налоги, правительство рассчитывается с исполнителем работ в определенном соотношении, например 50 на 50, «живыми» деньгами и казначейскими обязательствами. Тот, в свою очередь, таким же образом рассчитывается с банком, а тот – с центральным банком.

При такой схеме рефинансирования и кредитования формируется цепь спроса на все необходимое для выполнения работ, заказчиком которых является правительство. А это формирует добавленную стоимость, из которой платятся налоги. Известно, что в цене любой продукции, произведенной в стране, не менее 50% – это различные налоги (на прибыль, НДС, на доходы физических лиц, обязательные взносы в социальные фонды и тому подобное).

Следовательно, правительство совместно с центробанком, запустив механизм стимулирования платежеспособного спроса, формируют систему кредитоспособных заемщиков, которые сами становятся частью системы платежеспособных субъектов экономики.

Борис Кушнирук (для УНИАН)