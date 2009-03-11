Золотовалютные резервы государства не являются гостайной

Объем золотовалютного резерва Украины или какая-либо информация, касающаяся его, не могут относиться к государственной тайне.

Как сообщили УНИАН в Независимом украинском центре правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство", такое мнение высказали специалисты центра, комментируя информацию о невозможности обнародования сведений о золотовалютном запасе страны.

Эксперты, в частности, обратили внимание на отчет ВСК Верховной Рады по вопросам проверки деятельности Национального банка в период финансового кризиса, заслушанный 26 января.

Председатель ВСК Юрий ПОЛУНЕЕВ, отвечая на вопрос о возможности проверки комиссией достоверности контроля Нацбанком 30-миллиардного золотовалютного запаса, сказал: “Информация о золотовалютном запасе страны... имеет гриф „государственная тайна”. Разглашение этой информации в деталях я считаю вредным, но могу сказать одно, что аудит золотовалютных резервов страны проводился Международным валютным фондом, и у него не было вопросов к состоянию золотовалютных резервов Украины».

Специалисты "Правового государства" отмечают, что отнесение информации к государственной тайне регулируется Законом Украины «О государственной тайне», пункт 2 части первой статьи 8 которого приписывает в установленном порядке относить к государственной тайне, в частности, информацию «о государственных запасах драгоценных металлов монетарной группы, ценных камней, валюты и других ценностей, операциях, связанных с изготовлением денежных знаков и ценных бумаг, их хранением, охраной и защитой от подделки, обращением, обменом или изъятием из обращения, а также о других особых мероприятиях финансовой деятельности государства».

Однако, убеждены эксперты, это не значит, что объем золотовалютного резерва государства или какая-либо информация в отношении него автоматически зачисляется к государственной тайне. Для этого должен быть соблюден установленный порядок.

Закон «О Национальном банке Украины» определяет золотовалютный резерв как «резервы Украины, отраженные в балансе Национального банка Украины, включающие в себя активы, признанные мировым содружеством как международные и предназначенные для международных расчетов». Необходимость признания «мировым содружеством», отмечают эксперты, несколько не вяжется с государственной тайной, но в целом не мешает засекречивать такую информацию.

В соответствии с частью третьей статьи 10 закона о государственной тайне «информация считается государственной тайной со времени опубликования Свода данных, представляющих государственную тайну, в который включена эта информация, или изменений к нему в порядке, установленном данным законом». Нынешний же Свод данных, представляющих государственную тайну, не содержит позиций, с которыми можно было бы связать объем и структуру золотовалютного резерва государства или другую связанную с ним информацию, отмечают эксперты.

Тем более, отмечают в Центре правовых инициатив и экспертиз, 26 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указал размер золотовалютного резерва Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 26 февраля во время встречи с послами стран “Большой семерки” отметил, что сейчас Украина имеет 25 млрд. долларов валютных резервов.