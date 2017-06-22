Рост экономики Украины в этом году может оказаться ниже прогноза - Нацбанк

Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики Украины во втором квартале 2017 года и отмечает усиление рисков, что рост ВВП по итогам года может быть ниже прогнозируемых регулятором 1,9% в годовом выражении.

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Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ относительно уточненных показателей Государственной службы статистики, согласно которым ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с первым кварталом 2016 года – вырос на 2,5%, в то время как по сравнению с предыдущим, с учетом сезонного фактора, - снизился на 0,3%.

"Текущая динамика ВВП и его составляющих, несмотря на активизацию частного потребления и достаточно высокий инвестиционный спрос, свидетельствует об усилении рисков, что рост ВВП по результатам 2017 года может быть ниже прогноза НБУ (1,9% год к году)", - говорится в комментарии.

Регулятор отметил, что фактические темпы роста экономики Украины в годовом выражении пока несколько ниже оценок НБУ, опубликованных в Инфляционном отчете за апрель 2017 года, основанных на показателях выпуска в базовых отраслях экономики.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.