Банк России укрепляет рубль

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 12 марта, составляет 35,1164 рубля, курс евро - 44,4258 рубля, свидетельствуют данные ЦБ РФ, сообщает РИА Новости..

Таким образом, курсы валют значительно понизились по отношению к рублю. Официальный курс доллара снизился по сравнению с 11 марта на 33,70 копейки, курс евро - на 61,07 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в среду, составляет 39,31 рубля против 39,77 рубля во вторник.

Верхняя граница стоимости бивалютной корзины установлена Центробанком на уровне 41 рубль.