Нацбанк хочет летом завершить разработку законопроекта о валюте

Национальный банк Украины планирует летом завершить разработку законопроекта "О валюте" взамен устаревшего Декрета о системе валютного регулирования и валютного контроля.

Об этом сообщил сегодня журналистам директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин.

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"Наша цель - перейти к либеральной модели валютного регулирования, реализовать которую поможет принятие нового законодательства вместо устаревшего. Работа над новым законопроектом "О валюте" уже почти завершена. В соответствии с планом-графиком, первый проект закона будет представлен на обсуждение уже летом этого года", - сказал Видякин.

Он напомнил, что Нацбанк продолжает постепенное ослабление валютных ограничений в рамках представленной в декабре прошлого года концепции новой модели валютного регулирования.

Справка УНИАН. В рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тысяч гривень в день.