Президент "за" ужесточение контроля валютных операций комбанков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость жесткого контроля со стороны Национального банка Украины и правоохранительных органов за заявками коммерческих банков на приобретение валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании с руководителями ведущих банков Украины.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что сегодня нет объективных оснований для девальвации гривни, и ключевым фактором такого процесса он назвал недоверие населения к банковской системе.

Президент напомнил, что на минувшей неделе собирал представителей 30 банков, которые, в соответствии со статистикой, формировали необоснованный курс доллара. Он заявил, что и Генеральная прокуратура, и СБУ, и налоговики “камня на камне не должны оставить от таких банков”. «Вы щуки, чтобы эти караси не дремали», - добавил Президент.

Он высказал непонимание относительно некоторых операций, которые проводят коммерческие банки. В частности В.ЮЩЕНКО привел пример, когда некоторые банки выставляют завышенный курс на уровне 9,30 грн. за 1 доллар и больше и при этом продают небольшой объем валюты. В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, это формирует определенный сигнал для валютного рынка в целом.

Глава государства отметил, что необходимо сделать более жестким контроль за этими процессами, а также за рядом других, например, за приобретением валюты по заявкам “на собственные потребности”.

Также В.ЮЩЕНКО призвал Нацбанк проводить более жесткий мониторинг этих операций.