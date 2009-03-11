Необходимо разработать антикризисный план в банковской сфере

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает разработать отраслевой антикризисный план в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании с руководителями ведущих банков Украины.

По его словам, главной целью этого плана должно стать восстановление доверия к национальной валюте и банковской системе в целом.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что этот план должен предусматривать обеспечение ликвидности и платежеспособности банковской системы. Также внимание в плане должно быть уделено вопросу рекапитализации банков.

Президент также выступил за необходимость введения государственной политики капитализации банков. В частности, введение новых повышенных требований в этой сфере.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что банковская система совместно с Фондом гарантирования вкладов физических лиц должна ввести новую систему, которая повысит уровень гарантирования вкладов.

В.ЮЩЕНКО высказался за ряд других шагов, среди которых он назвал и национализацию некоторых банков, и объединительные процессы слабых банков.

Президент подчеркнул, что банковская система должна осуществлять на протяжении года единую согласованную политику, и этот план должен стать амбициозным. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что стабилизация банковской сферы является первым шагом для выведения экономики Украины из кризиса.

Он в очередной раз повторил свое мнение, что сегодня нет объективных оснований для девальвации гривни, поскольку сегодня наблюдается положительная динамика торгового баланса, и впервые эксперты прогнозируют позитивное торговое сальдо для Украины на протяжении года в объеме полмиллиарда долларов.

Также, по словам Президента, торговый и платежный балансы позволяют говорить о том, что сегодня гривня недооценена, и для ее девальвации нет ни одного объективного фактора.

Президент выразил надежду, что благодаря совместным шагам удастся переломить ситуацию, и гривня начнет укрепляться.

В.ЮЩЕНКО призывал банкиров и политиков проводить разъяснительную работу среди населения. В частности, говоря о банкирах, В.ЮЩЕНКО отметил, что они не должны молчать, если политики в своих корыстных целях пытаются нагнетать ситуацию. «Вы должны с утра до вечера говорить, что у нас нет объективных оснований для девальвации гривни», - сказал глава государства, сославшись на опыт других страны, где также наблюдается девальвация национальной валюты, но при этом существует согласованность действий на всех ступенях власти и банковской сферы.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что общество должно быть партнером банковской сферы, которая является основным инвестором в украинскую экономику.