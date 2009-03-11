МВФ и Кабмин обмениваются письмами постоянно

Международный валютный фонд и правительство Украины обмениваются письмами и документами постоянно. Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, комментируя на брифинге в Кабинете Министров Украины вопрос относительно возврата Фондом письма от украинских властей.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня в прессе "муссируется вопрос, кому какие поступают письма". По его словам, это технические моменты, связанные с согласованием множества вопросов. «Поэтому каждый раз, когда вы слышите, что кто-то кому-то послал какое-то письмо – или МВФ правительству, или правительство Украины – каждый раз это правда, потому что мы обмениваемся многочисленными документами и письмами», - отметил он.

Как подчеркнул М.АЛЬЕР, МВФ с большим энтузиазмом воспринял совместную декларацию от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и главы НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, поскольку она говорит о готовности всех ветвей власти сотрудничать.

М.АЛЬЕР также отметил, что МВФ и правительство достигли прогресса в отношениях, в частности, благодаря принятым сегодня решениям Кабинета Министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 года Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента В.ЮЩЕНКО, премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По неофициальной информации, кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

10 марта народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН заявил, что “не было отправлено письмо обратно. Но были поставлены дополнительные вопросы. МВФ беспокоит порядок финансирования дефицита бюджета, размер дефицита бюджета”. По словам С.ТЕРЕХИНА, "письмо трех" не дало ответов на все вопросы, которые хотел услышать МВФ. Это, прежде всего, касается вопросов, связанных с дефицитом госбюджета, и путей его финансирования, заметил он.