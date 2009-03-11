Программа МВФ является ключевым элементом антикризисных мер

Программа Международного валютного фонда является ключевым элементом антикризисных мер в Украине.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сказал глава государства Виктор ЮЩЕНКО сегодня в интервью британскому телеканалу «Channel 4»

“Это - базовый документ для Украины в 2009 году», - подчеркнул Президент Украины и отметил, что программа МВФ “является очень важной для нашей страны на данном этапе, ведь она касается проведения изменений и реформ в бюджетной и социальной сфере, в ряде отраслей экономики”.

Однако, по его словам, сегодня правительство Украины не соглашается выполнить необходимые условия для получения Украиной второго транша кредита МВФ, в первую очередь, по пересмотру государственного бюджета 2009 года и отмене необоснованных популистских социальных решений.

Говоря о преодолении мирового экономического кризиса и его последствий, В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что международное содружество будет действовать в этом направлении совместно.

Глава государства во время интервью также ответил на ряд вопросов о внутриэкономической ситуации в нашем государстве, охарактеризовал нынешнее состояние российско-украинских отношений.