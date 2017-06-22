Новый знак "Киев" на въезде в столицу со стороны Борисполя обошелся бюджету в более полутора миллиона гривень

Въездной знак в столице – надпись "Киев" со стороны Борисполя, работы по замене которого приступили несколько дней назад, будет стоить столичному бюджету 1 миллион 629 тысяч гривень. Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, передает "УП. Киев".

Чиновнки заявил, что в стоимость включено экспертизу, проектные работы, изготовление и установка знака.

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"Всего же на въездах в города планируют заменить еще 5 знаков, то есть в целом будет обновлен 6 конструкций", - сказал он, добавив, что знак со стороны Борисполя – самый простой с точки зрения замены и дешевый.

Как сообщал УНИАН ранее, Киевсовет продлил действие скидки в 50% на аренду коммунального имущества до 1 октября 2017 года. В 2015 году Киевсовет утвердил Положение о предоставлении в аренду коммунального имущества города Киева. 11 пунктом данного положения было предусмотрено, что методика и ставки рассчитываются с учетом скидки в 50%. Действие этого положения было до 2016 года. В прошлом году Киевсовет продлил действие этой скидки до 1 июля 2017 года.