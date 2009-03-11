Дефицит платежного баланса ЕС составил 21 млрд. евро

Согласно предварительным оценкам, дефицит платежного баланса всех стран - членов ЕС (ЕС-27) в IV квартале 2008 года составил 21,0 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В четвертом квартале 2007 года дефицит платежного баланса составил 14,2 млрд. евро, в третьем квартале 2008 года – 60,8 млрд. евро.

В то же время, по данным Евростата, в IV квартале 2008 года положительное сальдо торговли услугами составило 23,0 млрд. евро, против 19,7 млрд. евро в четвертом квартале 2007 года и 19,3 млрд. евро – в третьем квартале 2008 года.